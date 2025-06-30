Автобус с пассажирами загорелся на ходу в Нижнем Новгороде 30 июня
На пересечении улиц Ванеева и Генкиной в Нижнем Новгороде на ходу загорелся автобус общественного транспорта. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС 30 июня.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
На момент возгорания в транспорте находились около 40 человек, они самостоятельно эвакуировались. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар в моторном отсеке на площади 5 кв. м.
По предварительной версии, причиной возгорания стала разгерметизация топливной системы.