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Автобус с пассажирами загорелся на ходу в Нижнем Новгороде 30 июня

На пересечении улиц Ванеева и Генкиной в Нижнем Новгороде на ходу загорелся автобус общественного транспорта. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС 30 июня.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На момент возгорания в транспорте находились около 40 человек, они самостоятельно эвакуировались. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар в моторном отсеке на площади 5 кв. м.

По предварительной версии, причиной возгорания стала разгерметизация топливной системы.

Галина Шамберина