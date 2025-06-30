Полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшим водителем под Саратовом

В Балакове Саратовской области сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожной аварии, в результате которой погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло в 14:30 сегодня, 30 июня, около дома № 86 по Саратовскому шоссе в Балакове. Там автомобиль «Лада Калина» съехал с дороги и протаранил металлический забор, после чего машина опрокинулась.

В результате водитель этого транспортного средства погиб. Речь идет о мужчине 1978 года рождения.

Павел Фролов