В Нововоронеже при поддержке атомщиков состоялся общегородской выпускной бал «Юность Атомграда-2025»

28 июня 2025 года более 160 нововоронежских одиннадцатиклассников получили аттестаты об окончании школы. На торжественной церемонии в манеже городского стадиона «Старт» наградили самых активных школьников в творческой, спортивной, интеллектуальной, волонтерской деятельности. Отметили и участников российского детско-юношеского общественного движения «Юнармия».



Фото: Сергей Морозов, Управление коммуникаций НВ АЭС

За особые успехи в учебе чествовали 39 выпускников – 21 золотой медалист и 18 серебряных. Лидером по количеству отличников оказалась школа №4. Знаки отличия в торжественной обстановке вручил заместитель директора Нововоронежской АЭС, глава городского округа город Нововоронеж Николай Нетяга.

«Атомная промышленность, являясь одной из ключевых отраслей российской экономики, нуждается в талантливых и высококвалифицированных специалистах. Именно сегодняшним выпускникам предстоит в будущем обеспечивать технологическое лидерство страны. Нововоронежская АЭС – это современное, динамично развивающееся предприятие, где созданы все условия для реализации потенциала молодежи. Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники, получив качественное образование, вернулись в родной город и внесли свой вклад в развитие атомной энергетики», — подчеркнул Николай Нетяга.

В завершении официальной части праздника выпускники 2025 года вручили будущим одиннадцатиклассникам переходящий знак — статуэтку с изображением танцующих девушки и юноши, которые держат в руках атом. Финальным аккордом мероприятия стал вальс выпускников.

Примечательно, что юбилейный общегородской выпускной состоялся в год 80-летия атомной промышленности. Она продолжает свое стремительное развитие: до 2042 года в России планируется построить 38 энергоблоков. Чтобы реализовать эти задачи, госкорпорации «Росатом» предстоит ежегодно привлекать до 4000 молодых специалистов. Только концерн «Росэнергоатом» к 2030 году будет нуждаться в более чем 2000 выпускников в год.