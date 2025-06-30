Оман подошел к подоходному налогу

Оман первым в Персидском заливе введет подоходный налог для физлиц. Сбор в размере 5% будет применяться только к доходам свыше 42 тыс. риалов в год — это примерно $109 тыс., сообщает агентство ONA. Нововведение вступит в силу в 2028 году и, по оценкам аналитиков, затронет только 1% жителей султаната.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters

Наиболее привычной юрисдикцией для регистрации компаний из России пока считаются ОАЭ, и все же интерес российских инвесторов в последнее время смещается в сторону Омана, отмечают эксперты. Как новый налог может повлиять на инвесторов? Иностранных предпринимателей изменения почти не затронут, разъяснил адвокат, партнер бюро NSP Роман Макаров: «Оман решился на достаточно смелый шаг — это в целом отражение политики нового султана Хейсама бен Тарика Аль Саида. Он, в отличие от султана Кабуса, считает, что дальнейшим способом диверсификации экономики и бюджета этой страны является введение подоходного налога, который, по сути, будет представлять собой способ перераспределения денег от богатых к бедным. И в неформальном соревновании, в котором находятся постоянно юрисдикции стран залива, где каждая из них мечтает повторить успех Дубая и ОАЭ в части привлечения туристов, строительства инфраструктуры и диверсификации своей экономики, Оман решился на очень важный шаг.

Очевидно, что другие страны залива — Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия — будут смотреть на этот пример, анализировать его. Если этот эксперимент закончится успехом, если подданные султана Омана привыкнут к этому налогу, примут его, вероятно, он будет трансформироваться. Возможно, будет увеличиваться или снижаться необлагаемый порог этого налога. Вероятно, и другие страны залива будут думать в этом направлении, потому что нефть рано или поздно закончится, и государствам придется искать новые источники финансирования своих бюджетов. Этот налог вводится не только для граждан, но и для всех, кто получает там доход. Как правило, в странах залива отсутствует подоходный налог, по крайней мере, в большинстве из них. Когда вы как экспат выбираете, куда переезжаете, вы определяете свой собственный доход после налогов».

Повышению привлекательности Омана среди российских инвесторов способствовало вступление в силу соглашения об избежании двойного налогообложения. Но для деловых задач все же чаще выбирают Эмираты, отмечает управляющий партнер NSV Consulting Сергей Назаркин: «Оман в данный момент в большей степени используется бизнесом для того, чтобы регистрировать в нем торговые компании либо компании, которые оказывают услуги. При последующем открытии счетов в оманских банках деньги проходят через эти счета. Есть определенная категория людей, которая инвестирует в недвижимость, в том числе россиян, но их не очень много, если сравнивать с теми же Арабскими Эмиратами, где рынок недвижимости достиг чуть ли не максимальных за всю историю объемов. И Оман, конечно, далеко-далеко позади в этом смысле.

В Объединенных Арабских Эмиратах ввели корпоративный налог и усложнили обслуживание банковских счетов в отношении российских клиентов и клиентов с российскими корнями. Конечно, бизнес был просто вынужден посмотреть по сторонам, чтобы сравнить, что есть у соседей, выбор в том числе пал на Оман. Российский бизнес, условно говоря, разочаровавшись, стал подыскивать себе другие гавани для открытия компаний. Вначале Оман, конечно, хорошо отрабатывал, на фоне Эмиратов смотрелся очень выигрышно, потому что там открывались счета очень быстро. Но по прошествии года оманские банки тоже очень существенно ужесточили комплаенс-процедуры и процедуры, связанные с проверкой личности клиента, его источника дохода. И сейчас все делают не так оперативно, как раньше».

По данным издания Oman Observer, в Омане на данный момент проживает свыше тысячи граждан России.

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Андрей Дубков