В Тольятти про Бандеру пели выпускники православной гимназии
Задержанные за исполнение песни о Степане Бандере и гимна Украины в Тольятти оказались выпускниками православной классической гимназии в Парке Победы. Об этом сообщил источник «Ъ-Волга» в силовых структурах.
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
Видеозапись инцидента появилась в сети в выходные и возмутила пользователей. Полиция и прокуратура начали проверку. Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.
Все участники видео задержаны. Один из них публично раскаялся и извинился перед всеми, кого мог оскорбить.