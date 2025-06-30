В Тольятти про Бандеру пели выпускники православной гимназии

Задержанные за исполнение песни о Степане Бандере и гимна Украины в Тольятти оказались выпускниками православной классической гимназии в Парке Победы. Об этом сообщил источник «Ъ-Волга» в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Видеозапись инцидента появилась в сети в выходные и возмутила пользователей. Полиция и прокуратура начали проверку. Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Все участники видео задержаны. Один из них публично раскаялся и извинился перед всеми, кого мог оскорбить.

Георгий Портнов