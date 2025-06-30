Ущерб от лесных пожаров в Забайкалье составил 2,8 млрд рублей

Ущерб от лесных пожаров в Забайкальском крае составил 2,8 млрд руб. Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Павел Волжин.

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«Весь этот ущерб будет предъявлен нарушителям противопожарного режима и тем людям, которых мы поймали. 90 процентов причин всех пожаров — это человеческий фактор»,— приводит слова министра пресс-служба правительства края.

В пресс-службе добавили, что в лесах Забайкалья в 2025 году провели более 8 тыс. рейдов, по итогам которых зафиксировано более 500 фактов нарушения противопожарного режима. Кроме того, материалы о 21 нарушителе режима направлены в прокуратуру.

По данным регионального минприроды, сейчас в Забайкалье действует 33 лесных пожара на площади 250 тыс. гектаров. Утром 30 июня губернатор Александр Осипов сообщил о локализации в Хилокском округе самого масштабного в регионе пожара на площади 220 тыс. га. В облправительстве на прошлой неделе сообщали, что с 2 по 25 июня число действующих лесных пожаров в регионе сократилось более чем в три раза. За это время было потушено более 90 пожаров на площади около 1 млн га.

Полина Мотызлевская