В Ростове-на-Дону за первый квартал освоили 39,7 млрд рублей инвестиций

В первом квартале 2025 года предприятия и организации Ростова-на-Дону освоили 39,7 млрд руб. инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, ссылаясь на Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что в сравнении с аналогичным периодом рост показателя составил 7,1%, увеличившись во всех группах хозяйствующих субъектов. Так, крупные и средние предприятия освоили 26,7 млрд руб. (+0,7%), а малые, микропредприятия и индивидуальные предприниматели — 4,1 млрд руб. (+26,2%).

Ростов-на-Дону занял первое место по объемам освоенных инвестиций в регионе.

Константин Соловьев