Директора компании в Челябинской области будут судить за недостроенный мост

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной компании «РОСТА» Артура Ишбулдина. Его будут судить по обвинению в мошенничестве на сумму более 43 млн руб. при строительстве моста через реку Зюзелга в поселке Есаульский, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, Артур Ишбулдин заключил контракт на строительство моста в поселке Есаульский, зная, что его компания «РОСТА» не может выполнить эти работы. Он убедил администрацию, что организация справится с задачей, и получил аванс.

С 30 июля по 9 октября 2023 года директор потратил выделенные средства по своему усмотрению, не завершив строительство. В общей сложности он похитил более 43 млн руб.

По данным областной прокуратуры, на имущество Артура Ишбулдина и субподрядных организаций наложен арест на сумму около 10 млн руб. Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд.