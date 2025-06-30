Названа дата возобновления прямого авиасообщения Ярославль — Пермь

Авиакомпания «РусЛайн» с 18 июля 2025 года открывает прямые рейсы по направлению Ярославль – Пермь. Об этом сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Из Ярославля самолеты Bombardier CRJ100/200 будут улетать по пятницам (в 14:05) и по воскресеньям (в 10:50), из Перми в эти же дни, но в 18:35 и в 15:20 соответственно. Время в пути составит 1 час и 40 минут. Стоимость билетов в одну сторону — от 3 тыс. руб. Рейсы сформированы до 24 октября.

«Стабильную положительную динамику этот маршрут показал в сезоне 2023 – 2024 годов, и сейчас мы запускаем его вновь на условиях паритетного софинансирования с Пермским краем»,— прокомментировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Алла Чижова