В российскую аспирантуру стали чаще поступать мужчины

Аспирантура в России стала популярнее среди мужчин. Их доля в общем числе поступающих выросла с 2015 года на 20,5% — до 70,7%. Это следует из данных исследования НИУ ВШЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Еще одно изменение — средний возраст аспирантов. В аспирантуру в России чаще стали поступать абитуриенты старше 25 лет. Большинство учащихся аспирантуры составляют студенты от 25 до 29 лет — 50,3%. Каждый третий аспирант — старше 29 лет.

Общая численность студентов аспирантуры достигла почти 126 тыс. человек. 48,3% (17,2 тыс.) аспирантов обучаются на платной основе. Число иностранных студентов по отношению к 2017 году выросло на 67,9% — до 12,3 тыс. человек. Больше всего аспирантов приезжает в Россию из Китая — 4,7 тыс. человек (38,5% от общего числа иностранцев).

По итогам 2024 года также увеличилось количество аспирантов, которые выпустились с защитой кандидатской диссертации,— до 1,7 тыс. человек (+5,6% по сравнению с 2023 годом). По российским законам кандидатская диссертация предоставляет гражданам освобождение от срочной службы в армии.