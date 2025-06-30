Гендиректором компании «Мечел» назначен Игорь Хафизов

Олег Коржов покинул пост генерального директора российской горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» (MOEX: MTLR). Его должность займет первый заместитель Игорь Хафизов. Решение утвердил совет директоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Господин Хафизов работает в компании с 2008 года. Сначала он возглавлял дочку ОАО «Мечел-Майнинг». С 2017 года занимал должности заместителя, а после гендиректора управляющей компании «Мечел-Майнинг». В апреле этого года Игоря Хафизова назначили первым заместителем Олега Коржова.

В компанию «Мечел» входит около 20 предприятий по производству угля, железной руды, стали, тепловой и электрической энергии. Более половины акций принадлежит Игорю Зюзину — 54,34%, около 34% — транснациональному Deutsche Bank. Часть акций находится в свободном обращении на Мосбирже. В 2022 году чистая прибыль компании составила 86,2 млрд руб. «Мечел» контролирует около 25% российских мощностей по производству коксующегося угля.