В Татарстане капитан буксира предстанет перед судом за ущерб ЛЭП на 6 млн рублей

В Набережночелнинский городской суд направлено уголовное дело в отношении капитана-механика буксира, который нарушил правила безопасности водного транспорта и причинил ущерб высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) на сумму свыше 6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2024 года на реке Кама он допустил ошибку при перемещении плавучего крана — преждевременно дал указание поднять стрелу в запретной зоне при выходе из камеры Нижнекамского шлюзового канала. Это привело к обрыву и деформации опор воздушной высоковольтной линии электропередач.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Анар Зейналов