В Оренбурге предложили упростить выборы мэра

В Оренбурге могут изменить схему выборов мэра. В настоящее время главу города выбирают через конкурс, однако новая система предусматривает упрощение процесса: губернатор будет предлагать Горсовету несколько кандидатур, из которых депутаты выберут мэра тайным голосованием. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение на публичных слушаниях, которые планируют провести в конце июля. Об этом сообщает министерство региональной и информационной политики Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Если общественность поддержит новую схему, соответствующие изменения внесут в Устав города. Исполняющий обязанности вице-губернатора Оренбургской области Юрий Мироненко отметил, что взаимодействие губернатора и мэра важно для эффективной работы. Он подчеркнул, что выбор мэра из предложенных кандидатур логичен, так как депутаты, избравшие главу города, были выбраны оренбуржцами.

Георгий Портнов