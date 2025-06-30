Чувашия может стать участником эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) после разработки и принятия соответствующих стандартов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чувашию могут включить в проект исламского банкинга в 2026-2027 годах

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Чувашию могут включить в проект исламского банкинга в 2026-2027 годах

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В июне Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о продлении эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) до 1 сентября 2028 года. Окончательное принятие закона запланировано на июль. Депутат предложил дополнительно включить в проект Чувашию, Ингушетию и Крым. Однако расширение участников отложили из-за сжатых сроков принятия закона.

По словам господина Аксакова, Центробанк готов увеличить число регионов-участников после утверждения стандартов исламского банкинга, над которыми ведется работа. Потенциальные участники примут участие в предварительной разработке стандартов.

Исламский банкинг — предоставление финансовых услуг с учетом всех норм шариата. Он предполагает отказ от ссудного процента, запрет на инвестиции в сферы производства алкоголя, табака, свиноводства, игорного бизнеса и другие условия, которые противоречат принятым в исламе нормам. На данный момент пилотными регионами являются Татарстан, Башкирия, Дагестан и Чечня.

Анар Зейналов