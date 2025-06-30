Администрация Ижевска и Альфа-Банк подписали соглашение о сотрудничестве

Администрация Ижевска подписала соглашение о сотрудничестве с Альфа-Банком. Основная цель соглашения – решение задач социально-экономического развития столицы Удмуртии, совершенствование функционирования финансового рынка и повышение его инвестиционной привлекательности. Подписи под документом поставили глава города Дмитрий Чистяков и региональный управляющий банком в республике Алексей Медведев, который отметил, что Альфа-Банк уже много лет сотрудничает с муниципалитетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Альфа-Банка Фото: Пресс-служба Альфа-Банка

«Альфа-Банк участвует в проектах разной направленности: от финансовой грамотности до партнерств больших городских мероприятий, таких как День города, Ночной забег «Беги за мной» или фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии». Подписанием данного соглашения мы закрепили эту работу и подтвердили серьезность наших совместных планов на будущее. Мы обязательно будем продолжать и развивать наше сотрудничество»,– сказал господин Медведев.

В свою очередь глава города отметил, что соглашение – это новый шаг в укреплении взаимодействия власти и частного банковского сектора.

«Мы открыты для сотрудничества с теми, кто ведет активную работу с реальным сектором экономики. Я уверен, что реализация пунктов соглашения о сотрудничестве будет полезна и для населения города, и для привлечения инвестиций»,– прокомментировал подписание господин Чистяков.

Кроме того, документ предусматривает намерение банка участвовать в финансировании инвестиционных проектов и программ развития предпринимательства, развитии системы кредитования юридических и физических лиц, а также дальнейшего внедрения современных банковских технологий и банковской инфраструктуры.

АО "АЛЬФА-БАНК"