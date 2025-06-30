«Красный котельщик» не распределил 3,4 млрд рублей прибыли за 2024 год

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» оставил прибыль за 2024 год в размере 3,4 млрд руб. нераспределенной. Об этом компания сообщила на портале раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТКЗ "Красный котельщик" Фото: ТКЗ "Красный котельщик"

Предприятие не выплачивает акционерам дивиденды с 2013 года. Выручка предприятия по итогам 2024 года выросла в 1,7 раза и составила около 18 млрд руб. Основные доходы «Красному котельщику» принесли поставка и пуск в эксплуатацию оборудования собственного производства на различных объектах, перепродажа оборудования, а также обслуживание, ремонт и монтаж энергооборудования.

ПАО ТКЗ «Красный котельщик» занимается выпуском котельного оборудования для электростанций, паровых котлов, теплообменного, водоподготовительного и вспомогательного оборудования. По данным Спарк Интерфакс, 76,5% в капитале компании принадлежит ООО «НордЭнергоГрупп». Ее основной бенефициар — Алексей Мордашов.

Мария Хоперская