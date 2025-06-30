Греф рассказал о противостоянии киберармиям США и Украины

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что показатель защиты денежных средств клиентов по итогами 2024 года составил 99,9%. Однако в этом вопросе, отметил он, не стоит забывать о «соревновании снаряда и брони», тем более, что сейчас приходится противостоять киберармиям Украины и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Против нас последние годы воюют киберармия Украины, киберармия США. Поэтому это очень сильные противники. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы оставаться на высоте, никогда не допустить потери данных»,— сказал Герман Греф (цитата по РБК).

В целом, говоря о кибербезопасности, господин Греф обратил внимание на курсы информатики, которые преподают в школах. По его словам, они «ничего не имеют» общего с теми цифровыми навыками, которые нужны сейчас, передает ТАСС. Он считает, что кибербезопасность должна стать обязательным предметом для изучения в школах.