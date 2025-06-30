Суд наказал колонией шестерых саратовцев за мошенничество на 19 млн рублей

В Саратове суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве на сумму более 19 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении шестерых местных жителей в возрасте от 31 до 49 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось, фигуранты создали ООО «Щит Фемиды» и в период с ноября 2019 года по май 2021 года похитили у жителей Саратовской и Архангельской областей более 19 млн руб. Преступные действия они совершали под предлогом оказания юридической помощи в установлении через суд пенсионных выплат, получении компенсации за аварийное жилье и по прочим вопросам.

Фигуранты создали «колл-центр», чтобы похищать деньги как можно большего количества граждан. Его работники предлагали правовую помощь, но фактически услуги не оказывали.

По решению суда фигуранты получили от 4 лет до 8,5 года исправительной колонии общего режима. Одной из них исполнение наказания отсрочено до достижения ребенком 14 лет. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов