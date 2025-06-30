В пришкольных лагерях Самары отдохнули почти 15 тысяч детей

В Самаре 27 июня завершили работу пришкольные лагеря на базе 193 образовательных учреждений. В них отдохнули около 15 тыс. детей. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Иванов, АО ЧЭМК Фото: Антон Иванов, АО ЧЭМК

По данным ведомства, директора школ рассказали, что каждый день у детей в лагерях начинался с зарядки и завтрака. В течение дня была предусмотрена творческая и спортивная программа на свежем воздухе и внутри школ вместе с вожатыми.

Члены городской Общественной палаты совместно с приглашенными экспертами побыли в нескольких пришкольных лагерях с рабочим визитом 26 июня. По итогам визита они «рекомендовали руководству пришкольных лагерей расширить сотрудничество с учреждениями культуры и разнообразить программу на следующий год, в том числе проводить как больше выездных мероприятий в музеи, библиотеки, кинотеатры и т.д.».

Также во время визита обсуждались изменения в программных и методических подходах к образовательному процессу к летней оздоровительной кампании 2026 года. Кроме этого, Общественная палата подготовит предложения для внесения ряда локаций в городскую программу ремонта подъездов к социальным учреждениям.

Руфия Кутляева