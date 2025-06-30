В Казани ограничат продажу алкоголя в день матча за Суперкубок России

В Казани 12 июля 2025 года будут введены ограничения на торговлю алкоголем из-за проведения футбольного матча за Суперкубок России между клубами «Краснодар» и «ЦСКА». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Ограничения будут действовать на ул. Астрономическая, Баумана, К. Наджми, М. Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского. Запрет не распространяется на заведения общественного питания.

Постановление вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Диана Соловьёва