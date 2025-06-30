В Тольятти может не состояться благоустройство Шлюзового

В Тольятти представили проект благоустройства микрорайона Шлюзовой. Хотя, в связи с изменениями в нормативной базе, оно может не состояться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Как напомнили в горадминистрации, в прошлом году активная группа жителей подготовила документы-обоснование для придания части территории микрорайона Шлюзовой статуса исторического поселения регионального значения. Жителей поддержали городская администрация и правительство Самарской области.

В апреле 2024 года Шлюзовой получил данный статус. Далее активисты предложили принять участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Компания «Берсо» разработала проект благоустройства «Шлюзовой культурный — сохраняем наследие. Открываем Тольятти», который и был презентован на встрече. Проектом планируется преобразование сквера Железнодорожников в регулярный сад. Центральную зону отдыха предложили оборудовать фонтаном с макетом шлюзов. Рядом с ДЦ «Русич» планируется зона для городских мероприятий со сценой и афишной тумбой. Преображение по проекту коснется также улицы Крылова, променада набережной.

Однако выяснилось, что в процессе подготовки заявки на конкурс на федеральном уровне были введены изменения в нормативную базу и было установлено ограничение для категории «исторические поселения» по численности до 300 тыс. человек. На данный момент в Тольятти проживает более 600 тыс. человек, и заявка была отклонена именно по этому пункту. Несмотря на это, у города остается разработанный проект благоустройства.

«Сегодня жители одобрили проект и выразили надежду, что это преображение обязательно воплотится в реальность»,— отметили представители компании «Берсо».

Алексей Алексеев