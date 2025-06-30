Прямые рейсы из Перми в Ярославль стартуют в июле

Авиакомпания «Руслайн» с 18 июля открывает полетную программу из Перми в Ярославль, говорится в сообщении перевозчика. Как следует из пресс-релиза, полеты из Большого Савино в международный аэропорт Туношна будут выполняться по пятницам и воскресениям до 24 октября 2025 года. На маршруте будет работать воздушное судно CRJ 100/200 на 50 пассажирских мест. Стоимость билет в одну сторону начинается от 3 тыс. руб. Рейс субсидируется из бюджетов Пермского края и Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее правительство Пермского края внесло проект поправок в краевой бюджет, предусматривающий увеличение расходов на субсидирование авиаперевозок из Перми в Ярославль и обратно. Для выполнения обязательств каждому региону ежегодно требуется выделять 38,06 млн руб. В прошлом году рейсы между городами выполняла компания «ЮВТ Аэро».