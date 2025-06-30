С начала года пассажиропоток в Большом Савино увеличился на 45%

В первом полугодии 2025 года пассажиропоток аэропорта Большое Савино увеличился на 45% и составил более 89,3 тыс. человек (в первом полугодии 2024-го — 48,8 тыс. человек). Об этом сообщает пресс-служба пермской таможни. «Увеличение количества рейсов и пассажиропотока обусловлено появлением нового авиаперевозчика Pegasus Airlines по основному туристическому направлению — Турции»,— подчеркнул начальник таможенного поста «Аэропорт Пермь» пермской таможни Дмитрий Шумков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал аэропорта Перми Фото: telegram-канал аэропорта Перми

Количество пассажирских международных авиарейсов составило 460, что на 41% больше аналогичного периода прошлого года (270 авиарейсов). Сотрудники таможенного поста за первые шесть месяцев 2025 года пресекли также 140 попыток незаконного провоза запрещенных товаров. Это на 12% больше аналогичного показателя 2024-го — тогда было возбуждено 122 дела.