В Белгородской области планируют запустить дорожные классы

В новом учебном году в школах Белгородской области могут запустить дорожные классы — первые в стране. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания, это станет одной из мер решения проблемы кадрового дефицита среди водителей общественного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава региона также поручил доложить о динамике работы по увеличению подготовки родителей по категориям C и D в средних специальных учебных заведениях.

По данным облправительства, на сегодня пассажирские перевозки в регионе осуществляют по 648 маршрутам. 66 перевозчиков ежедневно выводят на линию 1 270 автобусов. Для работы на них не хватает порядка 1 680 водителей.

«В 12 муниципалитетах уже устранен недостаток кадров, остальные районы и округа продолжают работу в этом направлении. Также отметим, что только за последние три месяца было ликвидировано 58 вакансий. Общая укомплектованность сейчас составляет порядка 87%»,— рассказали власти.

Алина Морозова