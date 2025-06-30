Предельный индекс роста цен на коммуналку в Ижевске повысится до 38% с 1 июля
Предельный индекс роста цен на коммунальные услуги в Ижевске составит до 38%, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Максимальный рост платы затронет 100 домов. В настоящее время они получают субсидии на отопление и горячее водоснабжение.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
Превышение среднереспубликанских значений также коснется Глазова — 18,62% и Увы со значением 23,2%. В остальных муниципалитетах республики рост тарифов составит до 15 %. Индексацию тарифов в правительстве связали с высоким износом инфраструктуры.