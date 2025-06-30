Движение будут ограничивать в Нижнем Новгороде из-за фестиваля «Музыка балконов»

Фестиваль «Музыка балконов» пройдет в Нижнем Новгороде в июле и августе. Во время выступлений в городе будут ограничивать движение транспорта, говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / musicofbalcony Фото: vk.com / musicofbalcony

С 16:00 до 19:30 5 июля перекроют участок Верхневолжской набережной у дома №7, 9 августа — у дома №4 на площади Минина, 23 августа — в Музейном переулке (от дома №3 на Верхневолжской набережной до дома №8А на улице Минина).

Программа фестиваля пока что не опубликована. Объехать перекрытые участки можно будет по прилегающим улицам.

Елена Ковалева