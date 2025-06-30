В Астрахани до конца 2025 года должны отремонтировать 22 дороги по нацпроекту

В Астрахани до конца текущего года рабочим предстоит отремонтировать 22 дороги в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

Сейчас проводятся масштабные работы по ремонту дорог на улицах Татищева, Латвийская и Б. Хмельницкого в Астрахани. Общая протяженность участков составляет порядка 5 км.

На ул. Татищева, где расположены образовательные и медицинские учреждения, рабочие уже обустроили тротуары, нанесли выравнивающий слой, верхний финишный слой асфальта. В настоящее время специалисты обновляют покрытие на съездах и в карманах. Как только эти работы завершатся, им предстоит нанести разметку и установить дорожные знаки.

Павел Фролов