В Самарской области участников драки в магазине обвинили в покушении на убийство с особой жестокостью

Прокурор Красноярского района утвердил обвинительное заключение в отношении двух братьев, жителей Самары. Им инкриминируется покушение на убийство, совершенное группой лиц, с особой жестокостью, сообщили сегодня в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, инцидент произошел в июле 2024 года в придорожном магазине около села Старосемейкино. Словесный конфликт между братьями и потерпевшим перерос в драку. Братья повалили оппонента на землю и больше получаса избивали его.

Случайные прохожие вызвали мужчине бригаду скорой медицинской помощи. Он до сих пор продолжает лечение и реабилитационные мероприятия.

Уголовное дело направлено в Красноярский районный суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев