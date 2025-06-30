В Оренбурге вынесли приговор сотрудникам управляющих компаний по делу о мошенничестве

Дзержинский районный суд Оренбурга признал виновными бывшего руководителя и сотрудников управляющей компании «Солидарность», а также руководителя УК «Алмаз» по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), а также ч.ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

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По версии следствия и суда, бывший руководитель ООО «УК «Солидарность» представила в Госжилинспекцию (ГЖИ) Оренбургской области «заведомо ложные документы о проведении собственниками МКД по ул. Желябова в Оренбурге собрания собственников с целью смены управляющей организации». УК «Корвет» был причинен ущерб, превышающий 1,4 млн руб.

Подсудимые путем обмана работников ГЖИ и АО «Система город» организовали поступление денег от собственников домов по ул. Алтайской и Монтажников на счета УК «Солидарность» и УК «Алмаз». Ущерб, причиненный жителям домов и УК «Европейская», составил более 180 тыс. руб.

Бывшему руководителю ООО «УК «Солидарность» назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев колонии общего режима с отсрочкой его исполнения до достижения ребенком 14 лет. Также ей назначен штраф в размере 120 тыс. руб. и лишение права заниматься деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на три года.

Сотрудницам УК назначены штрафы на сумму от 140 тыс. руб. до 250 тыс. руб. Директору ООО «УК «Алмаз» назначен штраф в размере 300 тыс. руб. и лишение права заниматься деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на два года.

Руфия Кутляева