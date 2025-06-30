Инвестор хочет рекультивировать часть Бурнаковской низины под новое производство

Нижегородская компания «Бароцентр» готова рекультивировать участок в Сормовском районе, чтобы получить его для строительства производственного цеха по сборке медицинских одноместных воздушно-кислородных барокамер. С этой оговоркой совет по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве поддержал предоставление территории площадью 13,6 тыс. кв.м. в районе дома №43А по улице Коминтерна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Участок находится в районе Бурнаковской низины, где долгое время располагалась нефтебаза и поэтому требуется ликвидация накопленного экологического ущерба.

Первоначально минэкологии выступило против удовлетворения заявки, считая, что нельзя загрязненный участок передавать инвестору. Глава минимущества Сергей Баринов возразил, что официально в реестр объектов экоущерба территория не внесена, поэтому ее предоставление возможно. Замгубернатора Егор Поляков добавил, что «повесить рекультивацию» на инвестора. Он поинтересовался, понимает ли компания, во что ввязывается. Представитель «Бароцентра» ответил, что они готовы провести рекультивацию территории.

Сейчас «Бароцентр» ведет производство на арендованных площадках, выпуская 50 барокамер в год. С появлением нового цеха объем производства планируется удвоить. Строительство цеха оценено в 139 млн руб. По параметрам проект признан масштабным, поэтому инвестор сможет получить участок без проведения торгов.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее власти Нижегородской области подавали заявку на включение загрязненной Бурнаковской низины в федеральный реестр объектов экологического ущерба. Это позволило бы привлечь федеральное финансирование на рекультивацию территории. Однако это вопрос до сих пор не решен.

Галина Шамберина