Более 150 тыс. человек записались к нотариусам через «Госуслуги»

С момента запуска в 2023 году сервиса записи к нотариусу через «Госуслуги» более 150 тыс. человек подали заявление онлайн, сообщили «Ъ» в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты. Там указали, что перечень нотариальных действий, доступных на портале «Госуслуг», может быть расширен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно данным ЕИС за 2024 год, спрос на совершение нотариальных действий онлайн вырос в 1,6 раза. Среди наиболее частых действий, совершенных удаленно,— совершение исполнительной надписи, получение сведений ЕГРН, выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, внесение средств в депозит нотариуса для исполнения обязательств и обеспечение доказательств в интернете.

За прошлый год также в 1,7 раза выросло число дистанционных сделок, удостоверенных двумя и более нотариусами, добавили в ЕИС. Сейчас в онлайне доступно всего 13 нотариальных действий. Ожидается, что в будущем в дистанционном формате через нотариуса можно будет удостоверить трансграничные сделки в корпоративной сфере.

Полина Мотызлевская