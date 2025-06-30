3 июля в Ярославле зазвучат сирены

В Ярославле 3 июля пройдет комплексная проверка системы оповещения после ее реконструкции. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В четверг в городе дважды — в 10 и 11 часов — включат средства оповещения и доведение до населения сигнала оповещения «Внимание, всем!».

«Мероприятие – плановое. Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие»,— обращаются к горожанам власти.

Прошлая проверка системы оповещения в Ярославле и по всей стране проводилась в марте 2025 года.

Алла Чижова