В Ярославской области в авариях с мототранспортом пострадало свыше 100 человек

В Ярославской области за 2024 год и пять месяцев 2025 года произошло 106 аварий с участием мототранспорта. В этих ДТП пострадали 118 человек. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном УМВД.

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Так, в 2024 году случилось 90 аварий с мототранспортом, в них погибли семь человек, 99 — пострадали. С участием несовершеннолетних водителей мототранспорта произошло 24 ДТП, в которых один ребенок погиб и 23 получили травмы.

В этом году в регионе зарегистрировано 16 аварий с мототранспортом, в них пострадали 19 человек, никто не погиб. С участием детей-водителей зафиксировано две аварии, в которых травмы получили два ребенка.

Основными причинами аварий с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта областное УМВД называет нарушение правил расположения транспортного средства на дороге, несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции и выезд на полосу встречного движения.

Алла Чижова