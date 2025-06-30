Развитие рынка капитала, тренды в IT и внедрение передовых технологий

Экономическое положение банков и риски финансирования проектов, затраты на логистику, трансформация HR-стратегий, эффективность взаимодействия компаний — эти и другие темы в ежемесячном обзоре деловых мероприятий, которые состоятся в нашем городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финансовый конгресс Банка России в Большом концертном зале «Октябрьский»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Финансовый конгресс Банка России в Большом концертном зале «Октябрьский»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Финансовый конгресс Банка России пройдет со 2 по 4 июля на двух площадках. Деловая программа начнется 2 июля в БКЗ «Октябрьский»: на пленарной сессии по экономике спикеры обсудят, какие условия необходимы для устойчивого экономического роста и какова роль макроэкономической политики в формировании этих условий. Вторая дискуссия будет посвящена трендам и перспективам развития российского финансового рынка.

3 и 4 июля состоится серия панельных дискуссий. Место проведения — Новая сцена Александринского театра. В числе ключевых тем — потенциал развития рынка капитала, поиск оптимальной модели сотрудничества государства и бизнеса в вопросах национальной цифровой инфраструктуры на финансовом рынке, мировая экономика в условиях протекционизма. Особое внимание будет уделено экономическому положению банков и рискам финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов.

В отеле Kostas 2–3 июля состоится конференция «Логистика 360: тренды, опыт лидеров, решения». На основе реальных кейсов будут обсуждаться вопросы снижения затрат на логистику, эффективного управления цепочками поставок, складом, грузовыми перевозками, инструменты для автоматизации и роботизации. Среди основных тем — тренды, законодательные нововведения и технологии, влияющие на логистику; автоматизация транспортных потоков; безопасность перевозок; выбор поставщика оборудования, страховой компании и IT-подрядчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-форум Neva Buyers Week

Фото: Neva Buyers Week Бизнес-форум Neva Buyers Week

Фото: Neva Buyers Week

Бизнес-форум Neva Buyers Week пройдет 2 и 3 июля в Design District DAA. В ходе форума планируются выступления экспертов по анализу рынка ритейла, поставкам в сети и онлайн-продажам, а также цикл открытых семинаров. Участники рынка смогут наладить контакты с оптовыми закупщиками и торговыми сетями. В рамках форума пройдет международная выставка «Белые ночи» — экспозиция компаний производителей и поставщиков продуктов питания и непродовольственных товаров для сетевой розницы и HoReCa.

В «Гранд Отеле Мойка 22» 10 июля состоится Summer HR Day. Основная тема — создание и внедрение стратегии HR-бренда в компании: повышение вовлеченности сотрудников и улучшение репутации работодателя. Будет обсуждаться ряд актуальных вопросов: методы привлечения лучших на конкурентном рынке; внедрение отечественных платформ для автоматизации HR-задач и подбора персонала; использование игровых механик (баллы, рейтинги, награды) для повышения мотивации, вовлеченности и эффективности корпоративного обучения; трансформация HR-стратегий и др.

Конференция «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК» пройдет в историческом парке «Россия — Моя история» 24–25 июля.

Цель конференции — консолидация усилий отечественных компаний топливно-энергетического комплекса и машиностроения, научных организаций и инжиниринговых центров, органов государственной власти и экспертного сообщества для разработки и производства на территории РФ современного нефтегазового и иного энергетического оборудования.

В ходе конференции будет обсуждаться широкий круг вопросов, касающихся внедрения передовых технологий, развития сервисного обслуживания, повышения эффективности взаимодействия компаний-заказчиков и предприятий-производителей, совершенствования системы государственного регулирования в области импортозамещения.

Елена Федотова