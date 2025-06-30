Роспотребнадзор расследует массовое отравление выпускников в пермском ресторане

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации острой кишечной инфекции у жителей Перми. Как сообщает пресс-служба ведомства, предположительно случаи отравления связаны с употреблением кулинарной продукции в банкетном зале White Hall. Специалисты отобрали пробы пищевой продукции, проводят комплекс лабораторных исследований. Портал properm.ru уточняет, что материалы ведомства о приостановке деятельности заведения уже поступили в Ленинский райсуд. По информации издания, работа зала была приостановлена вечером 28 июня.

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Как сообщили «Ъ-Прикамье» в краевом минздраве, после массового отравления в банкетном зале White Hall было госпитализировано шесть человек, среди них один ребенок. «Взрослые находятся в состоянии средней степени тяжести, ребенок — в удовлетворительном состоянии»,— сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после появления информации о пищевом отравлении граждан. Речь идет о выпускном мероприятии учеников школы №2 им. Татищева. После выпускного вечера, прошедшего 25 июня в White Hall на ул. Монастырской, 2, более 30 школьников, родителей и учителей обратились с симптомами пищевого отравления в медучреждения.