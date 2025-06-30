Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, что повлияло на уменьшение количества студий и однокомнатных квартир в московских новостройках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На рынке первичной недвижимости столицы сокращается экспозиция компактного формата — лотов, которые традиционно считались одним из наиболее доступных вариантов для старта. По данным специалистов компаний НДВ и «Страна девелопмент», на первичном рынке столицы в старых ее границах сейчас представлено в реализации более 7 тыс. студий стоимостью около 5 млн руб. и 3,2 тыс. однокомнатных квартир с порогом входа от 6,2 млн руб. В Новой Москве доступно 2,8 тыс. по цене от чуть больше 4,5 млн руб. и 3,1 тыс. однушек стоимостью от 5,5 млн руб. В Московской области выбор шире: здесь в продаже находится почти 10,5 тыс. студий с минимальной ценой 2 млн руб. и почти 10 тыс. однокомнатных квартир по стоимости от 3,2 млн руб. При этом компактное жилье занимает более 50% экспозиции в старой Москве, почти 60% в Новой Москве и в пределах 65% в Подмосковье.

За год объем таких предложений в столице сократился. Студий в старой Москве стало меньше на 17%, однокомнатных квартир — на 12%. В Новой Москве минус 31% и 12% соответственно. По мнению экспертов, доля студий в экспозиции снижается, так как это один из наиболее доступных вариантов, в том числе они становятся первой покупкой жилья. Кроме того, после введения закона о минимальной площади квартир новых предложений стало меньше, это во многом повлияло на динамику роста цен.

Светлана Бардина