В Ульяновске сохранят мозаичное панно с Владимиром Лениным на заброшенном здании

В Ульяновске ищут предложения от жителей по новому месту для мозаики с Лениным. Панно находится на фасаде здания по улице Локомотивной, и благодаря инициативе главы города Александра Болдакина его решили сохранить.

Здание бывшего поста ГАИ принадлежит Куйбышевской железной дороге. Строение планируется снести, но городским властям удалось договориться о безвозмездной передаче элементов конструкций городу.

Администрация Ульяновска призывает жителей участвовать в обсуждении и предлагать варианты для размещения мозаики.

Андрей Сазонов