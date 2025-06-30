Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ульяновске сохранят мозаичное панно с Владимиром Лениным на заброшенном здании

В Ульяновске ищут предложения от жителей по новому месту для мозаики с Лениным. Панно находится на фасаде здания по улице Локомотивной, и благодаря инициативе главы города Александра Болдакина его решили сохранить.

Здание бывшего поста ГАИ принадлежит Куйбышевской железной дороге. Строение планируется снести, но городским властям удалось договориться о безвозмездной передаче элементов конструкций городу.

Администрация Ульяновска призывает жителей участвовать в обсуждении и предлагать варианты для размещения мозаики.

Андрей Сазонов