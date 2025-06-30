В «Магните» увеличилась доля воронежских товаров

За 3 года розничная сеть «Магнит» увеличила почти на полсотни число воронежских контрагентов, поставляющих продукцию, в том числе от местных фермеров.



Фото: пресс-служба сети «Магнит»

Новыми партнерами «Магнита» стали не только производители стандартных, привычных местных культур, но и воронежские фермеры, выращивающие органические овощи без использования синтетических удобрений.

Одной из основных задач группы компаний «Магнит» является выстраивание долгосрочных отношений с отечественными сельхозтоваропроизводителями. Компания работает с фермерскими хозяйствами по упрощенным договорам и по агроконтрактам – это договоры поставки будущего урожая с фиксированными объемами и дополнительными сервисами для поставщиков. В рамках агроконтрактации фермеры получают поддержку на всех этапах взаимодействия – от совместного планирования посевной до возможности вывоза урожая транспортом ритейлера. Также «Магнит» авансирует своих партнеров, предоставляя им средства на развитие.

Вместе с увеличением пула воронежских поставщиков вдвое возросла доля местных товарных позиций и составляет около 35 % в общем ассортименте «Магнита» в Воронежской области.

Развитие сотрудничества торговой сети «Магнит» с производителями из Воронежской области стало возможным благодаря системной коммуникации ритейлера с региональными производителями в рамках торгово-закупочных сессий, проводимых совместно с министерством предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области, и прочих мероприятий.

Андрей Марцевой, управляющий директор группы округов «Центральный» розничной сети «Магнит»: «Для нас важно, чтобы в каждом регионе покупатели могли приобрести товары любимых местных производителей. «Магнит» обеспечивает эту доступность. Отдельно отмечу, что ряд социально-значимых продуктов, производимых воронежскими контрагентами, попадает в группу из 440 SKU (уникальных товарных позиций), на которые мы добровольно установили минимальную наценку. Более того, некоторые важные продукты мы продаем и с отрицательной наценкой».