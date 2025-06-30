Осознанность, экологичность и «тихая роскошь»

От современного дизайна, авторских инсталляций, рассыпавшиеся по улочкам Милана, до тематических выставок в музеях и галереях — атмосферой Milan Design Week в своем обзоре поделилась руководитель проекта «Ъ — Стиль» Елена Шатохина.

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Атмосфера выставки пронизывала каждый уголок. Прямо перед Академией изящных искусств возникла ослепительная Library of Light — 18-метровая световая скульптура. Медленно вращаясь, она являла собой открытую библиотеку, где на стеллажах разместились более трех тысяч книг, объединенных главной темой салона — Thought for Humans («Мысли о человеке»).

В премиальных сегментах салон отчетливо воплотил концепцию «тихой роскоши» — философии, где во главу угла поставлены безупречное качество и сдержанная элегантность, выраженная в изысканной простоте форм и первоклассных материалах.

Модульный дизайн стал лейтмотивом экспозиции, позволяя пользователям трансформировать пространство, следуя своим потребностям и предпочтениям.

Особое внимание привлекла концептуальная Villa Heritage французского архитектора Пьера-Ива Рошона, где классический стиль элегантно сочетался с современными материалами, подчеркивая значимость вневременных ценностей в дизайне. Ключевым аспектом выставки стало использование природных материалов и традиционных техник изготовления, акцентирующих внимание на высоком качестве и уникальности каждого предмета. Интерактивное освещение и тщательно подобранные отделочные материалы создавали атмосферу комфорта и гармонии.

Арт-проект Dolce attesa («Сладкое ожидание»), созданный тандемом известного режиссера Паоло Соррентино, художницы Маргериты Палли и композитора Макса Казаччи — посвященный трепетному моменту ожидания и глубоким эмоциям, выраженным через художественную композицию и звуковое сопровождение, оставил также неизгладимое впечатление.

Невероятные светозвуковые полотна, философские метафоры и новаторские пространства поражали воображение: в стенах величественного замка Сфорца развернулась завораживающая инсталляция Роберта Уилсона «Мать», вдохновленная бессмертной «Пьетой» Микеланджело и облаченная в мистическую музыку Арво Пярта. Гениальный режиссер Паоло Соррентино преобразил залы ожидания в пронзительную метафору жизни, где сквозь призму времени и человеческих эмоций разворачивается философское размышление о бытии.

Salone del Mobile 2025 — это не просто выставка, а эпицентр встречи дизайнеров, производителей и ценителей современного дизайна, место обмена идеями и демонстрации инновационных разработок в области интерьера. Экспозиция этого года продемонстрировала интеграцию разных аспектов дизайна, формируя многофункциональные и адаптируемые пространства. Органичные формы, природные мотивы и качественные материалы создавали гармонию между природой и искусством, воплощенную в каждой детали.