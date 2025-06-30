В Уфе прокуратура взыскала с администрации компенсации покусанным собаками детям

Верховный суд Башкирии оставил в силе решения Калининского районного суда Уфы, взыскавшего c городской администрации по 30 тыс. руб. компенсации морального вреда двум детям, покусанным бродячими собаками. Ответчик пытался отменить вердикт суда первой инстанции, считая, что оно незаконное. Администрация указывала на недоказанность причинно-следственной связи между ее действиями или бездействиями и причиненным вередом. Также представитель мэрии заявил, что она выполняет требования закона «Об ответственном обращении с животными».

Как следует из апелляционных определений, инциденты произошли 15 апреля и 1 июня прошлого года.

В первом случае пострадала шедшая на занятия школьница в районе стадиона им. Гастелло, во втором бродячая собака набросилась на ребенка в микрорайоне Максимовка.

Районная прокуратура инициировала иски в суд, в которых просила взыскать с городской администрации в пользу покусанных детей 200 тыс. и 250 тыс. руб. соответственно. Надзорное ведомство отмечало, что дети испытали испуг, ощущение беспомощности и боль из-за травм и вакцинации от бешенства.

Поступающие в прокуратуру района жалобы жителей, а также сообщения в СМИ на сворах диких собак «свидетельствуют о негативной тенденции в сфере обращения с животными, которая способствует возникновению угрозы причинения вреда здоровью и имуществу граждан», указано в исковых заявлениях. При этом администрация Уфы заключила контракты на отлов бродячих животных, но контроль за деятельностью подрядчика «носит недостаточный и формальный характер», отмечали в надзорном ведомстве.

Наталья Балыкова