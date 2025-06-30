ЕК утвердила план либерализации визового режима с Арменией

Еврокомиссия одобрила план действий по либерализации визового режима с Арменией, cообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в республику. По ее словам, ЕК приветствует готовность Еревана углубить партнерство с Брюсселем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Как только все условия будут выполнены и этот процесс завершится, это еще больше сблизит Армению и Европу»,— сказала Кая Каллас на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Стороны договорились начать консультации по вопросам безопасности и обороны. Накануне было подписано соглашение, регулирующее участие Армении в действиях по кризисному управлению в ЕС. «И наконец Армения и ЕС завершили переговоры вокруг новой повестки партнерства. Это амбициозный документ, который дополнит новыми направлениями двустороннее сотрудничество и углубит двустороннюю повестку, стимулируя эффективную реализацию соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве»,— рассказал Арарат Мирзоян. По словам армянского министра, обсуждались и возможные шаги по принятому в Армении закону о начале процесса вступления в Евросоюз.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко говорил, что Россия обеспокоена стремлением Армении в Евросоюз, поскольку это несовместимо с членством республики в ЕАЭС. Армянские власти исключают планы выхода из ЕАЭС. При этом Арарат Мирзоян говорил, что Ереван не ведет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз.

Лусине Баласян