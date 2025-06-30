Между Рыбинском и Ярославлем хотят пустить электрокары

Из Рыбинска в Ярославль будут ездить электрокары. Об этом сообщает телеканал «Рыбинск-40» со ссылкой на главу города Дмитрия Рудакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков//Телеграм-канал Фото: Дмитрий Рудаков//Телеграм-канал

Господин Рудаков рассказал, что частная компания самостоятельно закупит электрокары и запустит их движение. Между двумя городами они будут ходить каждые полчаса, для электрокаров уже сейчас готовят пересадочный узел между администрацией Рыбинска и улицей Максима Горького. Глава города не уточнил, когда именно начнутся перевозки.

Алла Чижова