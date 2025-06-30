Культурный путеводитель: афиша Астрахани на июль

Лето в Астрахани продолжается, так что не упустите возможность культурно отдохнуть и посетить самые интересные выставки, спектакли, концерты. О самых значимых событиях в материале «Ъ – Средняя Волга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В музее представлена выставка вымирающего вида животных

Фото: astrakult.ru В музее представлена выставка вымирающего вида животных

Фото: astrakult.ru

Выставки

В Краеведческом музее работает выставка, посвященная 30-летию памятника природы регионального значения «Урочище Кордон». Урочище создавалось, чтобы сохранить место произрастания кактуса из рода Опунция. Гостям музея расскажут о редких и находящихся на грани исчезновения представителях флоры и фауны. Посетители смогут познакомиться с историей создания этого памятника природы, узнать об особенности почвы, растительном и животном мире, увидеть срезы растений, гербарии.

Также в Краеведческом музее можно побывать на выставке «И милосердие иногда стучится в их сердца…», посвященную деятельности организаций помощи беженцам в Астраханской губернии во время Первой мировой войны. Историю можно узнать, изучив открытки периода Первой мировой войны, фотографии и печатные издания, графические листы с портретами беженцев из западных областей Российской империи и многое другое.

В этом же музее можно посетить выставку «Золото кочевников» и посмотреть на ювелирные изделия древнего образца. Среди главных предметов – не только золотые предметы, но и украшения конской упряжи, ритуальные сосуды.

В Музее боевой славы (в пространстве музейно-выставочного комплекса «Цейхгауз») можно посетить выставку «Разин и Астрахань», приуроченную к 355-летию начала восстания под предводительством Степана Разина. Экспозиция знакомит посетителей с бунтом донских казаков (с 1670 по 1671 гг.). В Астрахани Разин пробыл с 19 июня по 20 июля 1670 года. На выставке представлено около 30 предметов из фондов Астраханского музея-заповедника. Это фотографии, открытки, книги, картины, а также памятные медали. Например, «Степан Разин. Крестьянское восстание 1667-1670».

11 июля в музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» заработает выставка «Тайные символы Омара Хайяма, зашифрованные в коврах». Посетителям обещают продемонстрировать ковры, визуализирующие через орнамент рубаи персидского поэта Омара Хайяма. Работы выполнены художником, востоковедом Борисом Резванцевым (творческий псевдоним — Резван.). Созданы эскизы 22 ковров. В них из текста стихов на персидском языке сделаны каллиграммы, а образы и рифмы рубаи показаны символами, узорами, знаками и архетипами, которые превращены в орнамент. По словам автора, это попытка объединить поэзию и ковроткачество Ирана.

Спектакли

В конце июня Астраханский государственный театр оперы и балета, драмтеатр, ТЮЗ, театр кукол завершили свои театральные сезоны и ушли на каникулы. Но это не значит, что театралам совсем некуда сходить на спектакли.

Театр «Диалектика» приглашает на постановки «Ведунья» (5, 26 юля), «Как бобер репером стал» (6, 20 июля), «Недоразвитая» (12 июля), «Человеческие лица» (19 июля).

Концерты

5 июля в Театре оперы и балета с концертной программой выступит Астраханский государственный ансамбль песни и танца «Астраханский край рыбацкий». В программе прозвучат частушки, прибаутки, песни, припевки, страдания, собранные по крупицам. Будут исполнены сольные, хоровые, хореографические композиции.

10 июля в Енотаевском Доме культуры пройдет концерт «Настроение лето».

17 июля в АДК «Аркадия» выступит стендап-комик Сергей Орлов с программой «Переходный возраст».

31 июля там же выступит группа «Северный флот» с концертом «Хиты „Король и шут“». Организаторы обещают исполнить избранные хиты легендарной группы, от «Лесника» до «Проклятого старого дома», от «Ели мясо мужики» до «Мертвого Анархиста».

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Татьяна Смирнова