Гигиена в Вене

Президент Австрии Михаэль Хайниш официально открыл громадную по масштабам выставку в Вене, посвященную вопросам гигиены. В своем выступлении на церемонии открытия он отдал дань величайшим достижениям науки последних лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие выставки гигиены в Вене, 1925

Фото: Anonymous / brandstaetter images / Austrian Archives / Getty Images Открытие выставки гигиены в Вене, 1925

Фото: Anonymous / brandstaetter images / Austrian Archives / Getty Images

Выставка разделена на две части — «тело человека» и «современный дом». Функционирование человеческого организма демонстрируется с помощью хорошо продуманных моделей и заспиртованных органов.

Над выставкой совместно работали Австрия и Германия, причем хорошо известная выставка в Дрездене, посвященная гигиене, легла в основу австрийской выставки. Но выставка в Вене поражает гораздо большим масштабом. Поддержку в организации выставки оказали федеральные власти Австрии, власти земли Нижняя Австрия, городские власти Вены. В подготовительных работах принимали участие медицинские институты, колледжи и клиники, знаменитые профессора и ученые.

На выставку съехались медицинские специалисты со всего мира. В ближайшие дни ожидается прибытие в Вену большого числа американских врачей. Капитан Ричардсон, директор Фонда американского содружества для Австрии, заявил, что данная выставка превосходит все, что ему когда-либо доводилось видеть в Соединенных Штатах.

Большой интерес посетителей вызвали разделы экспозиции, посвященные профилактике туберкулеза и лечению хронического алкоголизма. Стенд города Вены занимает большую территорию, на которой демонстрируются успехи системы социальной поддержки, такие как модельные многоквартирные дома, построенные за счет муниципальных властей, способствующие решению жилищной проблемы. В плане современных технологий строительства и использования механизмов, способствующих экономии трудозатрат, они не имеют себе равных ни в Америке, ни в Европе.

О гигиенической выставке в Вене писала в 1925 году газета The New York Times.

Материал подготовил Алексей Алексеев