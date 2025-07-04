Змеиный код цивилизации

В июле издательство «Петербургское востоковедение» выпускает в печать книгу антрополога Андрея Бер-Глинки «Представления о змеях в Старом свете. Африка». Формально посвященная африканским представлениям о змеях, книга де-факто представляет собой исследование базовых идей, лежащих в основе древнейших представлений по всему миру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свернувшаяся в кольцо змея — фрагмент двери царского дворца царя Глеле (1880–1889). Париж. Музей Бранли

Фото: Андрей Бер-Глинка Свернувшаяся в кольцо змея — фрагмент двери царского дворца царя Глеле (1880–1889). Париж. Музей Бранли

Фото: Андрей Бер-Глинка

Образ змеи пронизывает мифологию древности и народные поверья, вызывая множество вопросов. Почему в книге Бытия змей имел наравне с Богом доступ к первым людям? Почему у народов Европы, от греков и римлян до финнов и славян, был распространен обычай содержания и кормления домашних змей? Что означала пара змей, изображавшаяся на домашних алтарях древнеримских вилл? Почему змея обвивает скипетр Асклепия-Эскулапа и прячется под щитом Афины? Почему изображения и фигурки змей и драконов до сих пор украшают входы в дома, кровли и козырьки подъездов на обширном пространстве от Австрии до Китая? В поисках ответов автор обратился к африканской традиции, в которой представления до сих пор переплетены с культовой практикой и социальными институтами.

«Змея-душа своим дыханием вдыхает в человека жизнь; с ее смертью умирает и человек»

Нгуни, Южная Африка

Для африканцев змея является одним из фундаментальных элементов картины мира. В африканской космологии она находится как над миром животных, так и над миром людей, в ряду таких объектов, как стихии, светила, атмосферные явления и духи, приближаясь по значению в системе универсума и по функциям к божествам. От местоположения кобры на самом сакральном месте древнего Египта — на лбу царской короны — до африканских мифов о змее — творце мира и первых людей, вдохнувшей в первую пару дыхание жизни и научившей людей интимной близости,— змее в Африке всегда и повсюду отводилось особое место.

Африканские представления предполагают, что после смерти тела человеческая сущность продолжает свою жизнь в виде духа, воплощенного в тело змеи или ящерицы в лесу или водоеме неподалеку, и стремится вновь родиться в теле ребенка, как правило своего же рода. Эта сущность попадает в утробу женщины в виде небольшой свернутой змейки («свернутая сущность» — метафора эмбриона), развивается внутри и рождается человеком, обладающим невидимым змееобразным двойником, повсюду сопровождающим человека. По смерти змея сопровождает душу умершего в мир духов, исполняя роль психопомпа, где становится с ней единым целом. Человек, появившийся в утробе матери в виде змейки, прожив жизнь и покинув тело, вновь превращается в змею.

Таким образом, змея является метафорой человека на всех этапах жизни. С этим представлением связано почитание заползающих в дома или даже постоянно живущих в домах змей, в которых жильцы видят воплощения своих умерших родственников в промежутке между смертью и новым рождением. Таких гостей обыкновенно угощают молоком и мясом, позволяют заползать в кладовые и постели и даже дотрагиваться до новорожденных, веря, что эти «родственные» змеи, будь они даже очень ядовиты, не смогут причинить вред. Почитание «домашних змей» распространено и у народов Европы, от древних греков до славян, где им часто приписывается роль двойника хозяина дома или другого живущего в мире человека. С этой концепцией связаны два известных в Африке феномена: bush soul — отделяемая внешняя душа человека, которая именно в виде змеи способна покидать тело и выполнять порученные ей магические действия, и рождение в человеческом облике «змеиной души», то есть сохранение у новорожденного животной, «змеиной», сущности при рождении — таким считали парализованного или умственно недоразвитого человека. Таких новорожденных народы Западной и Южной Африки отправляли обратно в мир духов, то есть бросали в воду.

«Мы, люди,— змеи. Когда ты умираешь, ты возвращаешься туда, где жил, а когда мы приносим жертву, ты, мертвый, будешь там и именно тебе мы подадим пиво. Все мы змеи»

Ньенде, Бенин

Змея также считается средоточием и носителем универсальной жизненной силы, разлитой в мире, от которой зависит жизнь всех живых существ в определенной местности. Эта сила распределена в мире неравномерно. Ею наделены доминантные животные: львы, леопарды, питоны, кобры, а также властные люди: вожди, заклинатели дождя и колдуны; она также пребывает в духах предков. Эта сила имманентно присуща змеям, обеспечивая им способность воспроизводства биосферы в определенной местности, функцию творца живых существ и источника половой силы. Змея выполняет функцию гения места (genius loci) — духа местности, живущего в водоеме или горной пещере, делящего это пространство с духами предков и своим присутствием обеспечивающего правильное функционирование природных систем: круговорот воды, произрастание растений, воспроизводство животных и рождение людей. Змея переносит земную воду (то есть воду водоемов) на небо. Для этого она поднимается головою в небо, оставляя хвост в воде, образуя длинную линию, соединяя небо и землю. Змея засасывает нижней частью тела воду и переносит ее в небо, собирая ее в тучи, чтобы пролить на землю дождем, обеспечивая тем самым циркуляцию воды в природе и поддержание влажности. Радуга является видимой частью такой змеи. При помощи этой силы змея также может исцелять детей и оплодотворять женщин. Прикосновение змеи к болеющему ребенку, согласно африканским верованиям, способно исцелить его. Встреча же девушки со змеей в лесу или в доме приводит к добровольной или насильственной сексуальной связи между ними и рождению детей. Сюжеты нескольких типов африканских сказок посвящены такому змею — любовнику или насильнику.

Еще одна важная функция змей — их роль творца мира и людей или постоянного спутника бога-творца. Ряд африканских мифов напоминают книгу Бытия с той разницей, что змее в них отведена отнюдь не роль врага рода человеческого, но, напротив, самого бога-творца. Согласно мифу фон Бенина, первая пара, мужчина и женщина, были слепы, но бог-питон Дангбе «открыл им глаза». Согласно мифу ашанти Ганы, питон спросил первую пару людей, есть ли у них потомство, и, получив отрицательный ответ, сказал, что даст женщинам способность беременеть. Питон приказал первым людям встать лицом друг к другу на берегу реки, нырнул в реку и обрызгал их животы водой, а затем велел людям вернуться домой и лечь вместе. Так первая женщина зачала. Верховный бог Мвали народа каранга (Зимбабве) именуется «первобытным питоном, свернувшимся в спираль» и «создателем». Каранга верят, что в начале времен «все люди и живые существа пребывали во чреве питона, который их изверг». К этому мифу можно было бы отнестись как к забавной истории, если бы не одно «но». Согласно различным версиям египетских мифов, изначальный бог, Амон-Кематеф (в Фивах) или Атум (в Гелиополе), до начала времен плавал как змей в первобытном океане-хаосе, куда он снова вернется после конца мира, также в виде змея. Этот изначальный змей вызвал к жизни все сущее, дал всем вещам имена и наделил их индивидуальными характеристиками, а потому именуется «Творцом качеств». Атум, как сказано в 175-й главе Книги мертвых, вновь примет в конце времен форму змеи, «которую люди не знают и боги не видят», предварительно разрушив все созданное им.

«Все животные, птицы и рептилии вначале имели позвоночник и голову змеи, пока не отрастили новые кости и не сменили форму. Мы знаем это, поскольку находимся в тесном контакте с нашими предками, которые всегда возвращаются к своей изначальной змеиной форме. Забудь о руках и остальных костях. Лишь голова и позвоночник вернутся на землю в форме змеи»

Свази, Южная Африка

Одну из частей книги автор посвятил разбору африканских сказок. И здесь нас также ждут удивительные открытия. Африканский материал позволил, в частности, понять, что мотив отдания ребенка («чего дома не знаешь») за позволение напиться воды возник не в богатой водоемами Европе, где впервые был записан, но в Африке — в том ареале планеты, где на несколько месяцев пересыхали почти все водоемы, а немногие оставшиеся контролировались бандами молодых людей, взимавших с приходившего за водой населения любую плату — скотом, рабами, продуктами питания. Известный по европейским сказкам образ заколдованного принца в змеиной коже также нашел свое разрешение. «Заколдованный принц» — член закрытого союза переодетых змеями мужчин, снимающий на ночь свою кожу, чтобы вступить в интимную связь. Сожжение этой кожи означает для него изгнание из членов тайного общества, поэтому он всячески препятствует этому.

Материал подготовил Андрей Бер-Глинка, кандидат исторических наук, автор книги «Представления о змеях в Старом свете. Африка»