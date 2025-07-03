Печать будущего

Ученые РТУ МИРЭА запатентовали новый способ производства многослойных печатных плат на основе керамики с использованием технологий 3D-печати. Этот метод позволяет создавать высококачественные керамические платы, которые широко применяются в электронике, телекоммуникациях и других высокотехнологичных отраслях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РТУ МИРЭА Фото: Пресс-служба РТУ МИРЭА

Технология производства объединяет четыре ключевых этапа: синтез полимерно-керамического композита, высокоточную 3D-печать изделия, нанесение токопроводящих элементов и завершающий обжиг. В зависимости от требований применяются два типа керамики: высокотемпературная (HTCC) для экстремальных условий и низкотемпературная (LTCC) для энергоэффективных решений.

«Наша технология делает производство экономически эффективнее и быстрее, при этом сохраняя все ключевые свойства продукции. Это критически важно для современных электронных устройств, где нужны миниатюрные, но долговечные компоненты»,— подчеркивает руководитель лаборатории «Аддитивное производство электроники» РТУ МИРЭА Денис Юшин.

Денис Юшин, руководитель лаборатории «Аддитивное производство электроники» РТУ МИРЭА, ответил на вопросы «Ъ-Науки»:

— В чем заключается новая технология 3D-печати керамических плат, разработанная РТУ МИРЭА?

— Традиционные методы изготовления керамических плат требуют изготовления дорогостоящих форм, из-за чего традиционные технологии могут быть выгодными только в крупносерийном производстве. Новый подход, разработанный в лаборатории «Аддитивное производство электроники» РТУ МИРЭА, заключается в изготовлении МПП с помощью 3D-печати, что позволяет обойтись без сложной оснастки, снижая затраты на производство до 50%.

— В каких отраслях могут применяться такие платы?

— В абсолютно любой отрасли, где применяются керамические платы, изготовленные традиционным способом: силовая электроника, светодиодное освещение, автомобильная электроника, телекоммуникации, медицинские приборы и т. д.

— Почему новая технология считается экономически эффективной?

— Из-за отсутствия необходимости применения дорогостоящей оснастки и существенного сокращения в технологическом процессе.

— Какие ключевые свойства керамических плат сохраняются благодаря новому методу?

— Платы, созданные с помощью 3D-печати, практически не уступают по своим свойствам тем, которые созданы традиционным способом. Вопрос только в доработке технологии.

— Почему эта технология критически важна для современной электроники?

— Уже сегодня сформирован самостоятельный рынок 3D-печатной электроники, который, согласно прогнозам, будет расти. Например, по данным отчета Market Research Intellect, с 2024 по 2031 год объем рынка достигнет $1,76 млрд.

— Какие дальнейшие исследования ведутся в этой области?

— Работа продолжается как в рамках заказа Минобрнауки, так и с частными заказчиками, что говорит о востребованности результатов не только со стороны государства, но и реального сектора.

Пресс-служба РТУ МИРЭА