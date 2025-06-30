Специалисты сахарных заводов ГК «Продимекс» обменялись опытом

Главное профессиональное событие года для сотрудников технологических и инженерных служб ГК «Продимекс» — ежегодная конференция сахарных заводов компании — прошла на Елань-Коленовском сахарном заводе в Воронежской области.



Фото: Продимекс

Открывая конференцию, начальник производственного отдела компании «Продимекс» Андрей Коськин отметил особую роль технологов и инженеров в работе предприятий. «Технологи и инженеры — это мозг и руки сахарных заводов. От ваших знаний, опыта, решений и инициатив напрямую зависят эффективность производства, надежность и безаварийность, ресурсосбережение, инновации и безопасность», — подчеркнул он.

Конференция ежегодно становится площадкой для обмена опытом между предприятиями «Продимекс». В этом году ее участники обсудили актуальные для производственников вопросы: наращивание сырьевой базы, соответствие требованиям рынка, экологические стандарты, цифровизацию. Проведена презентация лучших практик и инноваций, которые могут повысить эффективность заводов. Особой темой стали стандарты качества: внедрение единых показателей эффективности.

Деловая программа включала серию докладов от представителей сахарных заводов. По итогам открытого голосования были определены лучшие доклады в двух номинациях – «Инновации и инциденты в 2024 году» и «Выполнение инвестиционных мероприятий в 2024 году». В первой номинации лучшим был признан доклад Елань-Коленовского сахарного завода, а во второй — Успенского сахарного завода. Победителям вручены памятные знаки ГК «Продимекс».

Профессиональное взаимодействие позволило технологам и инженерам обменяться информацией об успехах и трудностях прошедшего сезона сахароварения, поделиться находками и нестандартными подходами к решению производственных задач. Участники конференции отметили, что такой формат общения способствует технологическому развитию предприятий и укреплению лидерских позиций ГК «Продимекс» на рынке.

«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.