В Москве простились с первым замгендиректора «России сегодня» Галиной Кожиной

В Москве прошла церемония прощания с первым заместителем директора медиагруппы «Россия сегодня» Галиной Кожиной, передает корреспондент «РИА Новости». Проститься с ней пришли гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев, гендиректор RT Алексей Николов, гендиректор предприятия «Космическая связь» Алексей Волин и замминистра цифрового развития Бэлла Черкесова.

«Можно сказать, что она сделала прекрасную карьеру, но никто никогда не ставил под сомнение ее профессиональные человеческие качества. Эта карьера была абсолютно оправдана, понятна, объяснима»,— сказал господин Киселев на церемонии.

«Когда занимались составлением бюджетов, Галя видела не цифры, она за цифрами видела людей. И вот эта человечность во всех подходах, умение видеть людей за циферками, такая тоже хорошая характерная черта»,— рассказал господин Волин.

Траурные венки на церемонию направили ВГТРК, телеканал RT, агентства РАПСИ и ТАСС. Галину Кожину похоронили на аллее журналистов Троекуровского кладбища.

Галина Кожина умерла 25 июня после продолжительной болезни в возрасте 66 лет. Работу в Агентстве печати «Новости» (будущей медиагруппе) Галина Кожина начала в 1987 году. В разные периоды своей карьеры занимала должности старшего бухгалтера, старшего экономиста, заместителя главного бухгалтера, главбуха, финансового директора и первого замгендиректора. За заслуги в профессии Галина Кожина награждена орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и званием «Заслуженный экономист России».

Полина Мотызлевская