Ижевчанину дали 16,5 лет колонии за контрабанду 3,5 тонн наркотиков

За контрабанду 3,5 т наркотиков ижевчанину назначили 16,5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Фигурантом дела стал 50-летний житель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что с марта по апрель 2024 года ижевчанин перевозил наркотики в Ижевск из Казахстана. Его признали виновным в контрабанде и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ст. 229.1; ст. 30, ст. 228.1 УК РФ). Помимо реального срока в колонии строго режима, суд назначил ему еще год ограничения свободы.