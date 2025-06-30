Дизайн-студия переосмыслила использование смартфона

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как аксессуар отображает информацию в фоновом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Технологическая компания Special Projects, базирующаяся в Лондоне, озаботилась здоровыми отношениями со смартфоном. Специалисты решили, что придумывать новое очередное устройство избыточно, а вот пересмотреть повседневные привычки будет не лишним. Результатом стала разработка умного чехла для телефона. Выглядит изделие под названием Aperture минималистично: поверхность гладкая, мягкая, равномерного цвета и обтекаемой формы — мы такие видели в салонах Apple.

Но интересное на обороте: в области камер расположен небольшой монитор, он начинает работать, когда мы переворачиваем смартфон и, например, кладем на стол. На монохромном квадрате возникает смайлик, затем он подмигивает, закручивается в шарик и исчезает. В состоянии покоя на мини-экране отображается самая важная информация: компас, данные рецепта, по которому готовите прямо сейчас, или кнопка управления камерой. Кейс призван снизить объем цифрового шума. Для фонового использования можно не разблокировать весь смартфон и не зависать в массе уведомлений. Интерфейс Aperture используют искусственный интеллект для адаптации отображаемой информации. Можно просто озвучить потребность: запустить таймер или показать погоду — система сама отфильтрует контент. Подобные аксессуары могут стать еще одной перспективной нишей.

Кстати, один конкретный чехол на телефон недавно уже стал востребованным по всему миру. Хейли Бибер придумала вложить туда блеск от своего бренда Rhode. И вот все девушки скупили кейс за $40 плюс бальзам для губ еще за $20. К слову, по сообщениям СМИ, Бибер продала свой бьюти-бренд за $1 млрд.

Яна Лубнина